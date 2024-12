Trump convida Xi Jinping para cerimônia de posse em meio guerra comercial dos EUA e China

Republicado tem a intenção de promover um “diálogo aberto” com nações vistas como adversárias pelos EUA, embora a aceitação do convite por parte de Xi ainda não tenha sido confirmada

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu um convite ao líder chinês, Xi Jinping, para participar de sua cerimônia de posse em janeiro. A informação foi divulgada pela futura porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Trump tem a intenção de promover um “diálogo aberto” com nações que são vistas como adversárias pelos EUA, embora a aceitação do convite por parte de Xi ainda não tenha sido confirmada. Esse convite surge em um contexto de crescendo tensão na guerra comercial que Trump iniciou contra a China em 2018. O presidente americano já sinalizou a possibilidade de aumentar as tarifas sobre produtos chineses, propondo uma taxa de 60% nas importações, o que representa um acréscimo considerável em relação às tarifas aplicadas durante seu primeiro mandato.

As relações entre os Estados Unidos e a China estão em um dos seus piores momentos desde 1979, refletindo a complexidade e os desafios que ambos os países enfrentam. A situação atual é marcada por desentendimentos comerciais e políticos, que têm gerado incertezas no cenário internacional. A expectativa em torno da posse de Trump e a possível presença de Xi Jinping levantam questões sobre o futuro das relações bilaterais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA