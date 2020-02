Nancy Pelosi rasga discurso de Donald Trump; vídeo

A democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, rasgou uma cópia do discurso do presidente Donald Trump logo após ele falar no Congresso na noite desta terça-feira (4).

Trump participou do encontro anual com o Congresso. Ao chegar, ele entregou as cópias a Pelosi e Mike Pence.

A presidente da Câmara, após receber os papéis, estendeu a mão para cumprimentar o presidente, que a ignorou. Pouco depois, no final da fala do presidente, Pelosi ficou em pé e rasgou o discurso.

Foi Pelosi quem autorizou o impeachment de Trump na Câmara, em setembro, devido às acusações de pressionar o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, a investigar o filho de Joe Biden, pré-candidato democrata.

Veja o momento em que Nancy rasga o discurso:

Nancy Pelosi ripped up President Trump’s State of the Union speech.

I hope she knows @realDonaldTrump’s speech ripped up her party’s dream of winning in 2020.

Nervous Nancy can keep acting immature. We will keep winning! #FixIt pic.twitter.com/mxWyEqmvZD

— Andrew Pollack (@AndrewPollackFL) February 5, 2020