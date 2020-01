Processo de impeachment contra Trump chega ao Senado dos EUA

EFE/Michael Reynolds O presidente dos Estados Unidos Donald Trump



O Senado dos Estados Unidos recebeu formalmente nesta quarta-feira (15) o processo de impeachment contra o presidente do país, Donald Trump, passo necessário para o julgamento marcado para começar na próxima terça-feira.

Os “promotores” do impeachment, recém-nomeados pela presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, entregaram as acusações contra Trump ao Senado, depois de uma coreografada procissão pelos corredores do Capitólio.

O Senado americano, no entanto, é formado por maioria Republicana, partido do presidente. Apesar da expectativa gerada e do contexto de grande divisão política nos Estados Unidos, o resultado do processo é previsível devido à maior parte dos senadores pertenceram ao partido de Trump

Ainda nesta quarta, o presidente americano assinou a primeira fase do acordo comercial com a China e afirmou que a partir da segunda fase não haverá mais taxas impostas aos chineses.

*Com informações da EFE