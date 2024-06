‘Não debato tão bem como antes, mas sei dizer a verdade’, diz Biden após encontro com Trump

Presidente dos Estados Unidos estava irreconhecível no primeiro debate presidencial; hesitante, confuso e difícil de ser compreendido, o que gerou controvérsias sobre sua capacidade dentro do Partido Democrata

EFE/EPA/EDWARD M. PIO RODA Presidente dos EUA, Joe Biden, discursa para apoiadores reunidos em uma festa de observação de debate após Biden discutir com o oponente republicano Donald Trump no debate



Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, teve uma performance decepcionando no primeiro debate presidencial contra Donald Trump, realizando na quinta-feira (27). Seu desempenho causou um alarme no Partido Democrata, que cogita pensar em indicar outro nome para concorrer às eleições, marcadas para 5 de novembro. Após a repercussão do seu desempenho, Biden se pronunciou nesta sexta-feira (28) sobre o assunto e tempo minimizar o ocorrido. “Já não caminho com tanta facilidade, não falo com tanta fluidez, não debato tão bem quanto antes, mas sei o que sei. Sei como dizer a verdade”, disse o mandatário na Carolina do Norte. “Dou a vocês a minha palavra. Não voltaria a me candidatar se não acreditasse, com todo o meu coração e toda a minha alma, que posso fazer esse trabalho. Porque, francamente, há muita coisa em jogo”, acrescentou o presidente, que pretende vencer as eleições nesse estado concorrido do sudeste americano. “Sei distinguir o bem do mal. Sei como fazer esse trabalho. Sei como fazer as coisas. Assim como milhões de americanos, sei que, quando te derrubam, você volta a levantar”, acrescentou o democrata, candidato à reeleição.

O primeiro debate entre Biden e Trump durou 90 minutos e o democrata estava irreconhecível. Ele estava hesitante, confuso e difícil de ser compreendido, o que gerou controvérsias sobre sua capacidade dentro do Partido Democrata. Algumas vezes o líder norte-americano chegou a deixar frases incompletas diante de milhões de telespectadores. Contudo, ele não deixou de atacar o adversário. Disse que Trump “é, por si só, uma onda de crimes”. A equipe do democrata espera que a impressão que Biden deixou na noite de ontem tenha se dissipado até novembro, e que as pessoas se lembrem do que chamou de mentiras espalhadas por Donald Trump, e da preocupação com a democracia americana.

A audiência do primeiro debate presidencial desta temporada eleitoral foi a mais baixa em duas décadas. Ao todo, 49,7 milhões de pessoas ligaram suas televisões para assistir ao debate, um número baixo de audiência que não era visto em um primeiro confronto presidencial desde o primeiro entre o democrata Al Gore e o ex-presidente George W. H. Bush em 2000, segundo dados compilados pelo Pew Research Center. O debate provocou um terremoto político entre os democratas devido ao fraco desempenho de Biden, com muitos analistas tradicionalmente alinhados com o partido “azul” pedindo a substituição do presidente como candidato para a eleição de 5 de novembro.

*Com informações da AFP e EFE