‘Não estou surpreso’, diz Biden sobre morte de Yevgeny Prigozhin

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse não ter se surpreendido com a notícia de que Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo de mercenários russo Wagner, morreu na queda de um avião na Rússia. “Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas não estou surpreso”, disse Biden, acrescentando que “não há muita coisa que aconteça na Rússia que Vladimir Putin não esteja por trás. Mas não sei o suficiente para saber a resposta”. Prigozhin, de 62 anos, estava na lista de passageiros do avião, segundo a imprensa estatal russa. Sua presença na aeronave foi confirmada pela agência russa de aviação. O líder paramilitar tinha liderado um motim contra o Estado-Maior russo e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, liderada por seus homens, que capturaram brevemente locais militares no sul da Rússia antes de seguirem para Moscou. Ele transformou a milícia Wagner em uma força de combate de elite na guerra contra a Ucrânia, mas também fez inimigos, com suas constantes reclamações e críticas, nos comandos do exército regular russo. A queda da aeronave ocorreu dois meses depois de o Wagner iniciar uma rebelião e uma marcha rumo a Moscou em uma tentativa de forçar a destituição da cúpula militar russa e de receber mais apoio logístico do governo Putin para suas forças.