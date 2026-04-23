Não sabemos quem é o líder do Irã, diz Trump

O republicano declarou a jornalistas que o terceiro grupo que ocupa o poder iraniano está preocupado em não ser morto

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Trump afirmou que o desconhecimento da liderança iraniana atrasa as negociações de paz



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (23) não saber quem é o líder do Irã. Em declaração a jornalistas, na Casa Branca, o republicano afirmou que o regime mudou com a morte do aiatolá Ali Khamenei, o antigo líder supremo iraniano.

“Todo o time está morto. O segundo grupo veio e eles estão todos mortos. Agora, tem um terceiro grupo e eles estão preocupados em não serem mortos também”, declarou Trump.

O presidente norte-americano ainda disse aos jornalistas que Teerã quer fazer um acordo com Washington. Entretanto, segundo o republicano, as negociações não avançam porque os iranianos “não sabem quem está liderando o país”.

Líder supremo gravemente ferido

O jornal norte-americano The New York Times noticiou nesta quinta-feira que o atual líder supremo do Irã, o clérigo Mojtaba Khamenei, ficou gravemente ferido no ataque aéreo conjunto dos Estados Unidos e de Israel, em 28 de fevereiro.

De acordo com a reportagem, a atual liderança do Irã está mentalmente lúcida, mas delegou a tomada de decisões aos generais da Guarda Revolucionária Islâmica. Por Mojtaba não ter feito aparição pública desde que foi nomeado e ter feito comunicações por escrito, há especulações sobre o seu real estado de saúde e até se está vivo.

Um oficial iraniano relatou ao jornal norte-americano que Mojtaba passou por três intervenções na perna e aguarda por uma prótese. Ele também foi submetido a uma operação na mão e está “recuperando gradualmente a mobilidade”. Além disso, o rosto e os lábios do líder supremo do Irã sofreram queimaduras graves, o que dificulta a sua fala, e eventualmente ele precisará de cirurgia plástica.