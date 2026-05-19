Narges Mohammadi recebe alta após internação e deixa prisão sob fiança no Irã

Vencedora do Nobel da Paz de 2023 voltou para casa em Teerã após 18 dias hospitalizada

NARGES MOHAMMADI FOUNDATION / AFP Mohammadi foi libertada no domingo, após 18 dias de internação em Zanyan, onde esteve presa, e posteriormente em Teerã, informou sua fundação em um comunicado.



Narges Mohammadi, a iraniana que ganhou o Nobel da Paz de 2023, recebeu alta do hospital e retornou para casa, em Teerã, após ser libertada sob fiança, anunciou sua fundação nesta segunda-feira (18).

Fontes alertaram para os riscos que Mohammadi enfrentaria caso retornasse à prisão, visto que ela sofre de problemas cardíacos e sua saúde se deteriorou drasticamente após sua última detenção, em dezembro.

Mohammadi foi libertada no domingo, após 18 dias de internação em Zanyan, onde esteve presa, e posteriormente em Teerã, informou sua fundação em um comunicado.

Exames realizados no hospital confirmaram que seu problema cardíaco e hipertensão estão diretamente ligados a “pressões psicológicas prolongadas e severas, ansiedade crônica e intenso estresse ambiental”, afirmou a fundação, acrescentando que Mohammadi não deve retornar à prisão “sob nenhuma circunstância”.

“Sua recuperação requer acompanhamento médico rigoroso fora dos muros da prisão”, disse sua filha, Kiana Rahmani. “Devolvê-la à prisão é uma sentença de morte”, acrescentou.

“Devemos garantir a sua liberdade, que todas as acusações infundadas contra ela sejam definitivamente retiradas e que a perseguição cesse”, afirmou.

Kiana, juntamente com seu irmão gêmeo Ali, vive em Paris e não vê a mãe há mais de uma década.