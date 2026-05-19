Terremoto de magnitude 6,1 atinge a costa sul do Peru
Região tem a maior atividade sísmica do mundo
Um terremoto de magnitude 6,1 foi registrado nesta terça-feira (19) na costa sul do Peru, na região de Ica, até o momento sem registrar vítimas ou danos, segundo as autoridades peruanas.
O tremor, sentido com intensidade moderada em Lima, ocorreu às 12h57 locais (14h57 em Brasília) a uma profundidade de 81 quilômetros, e seu epicentro foi situado a 41 quilômetros ao sul da cidade de Ica, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP).
“Eu senti o tremor forte, saí com minha esposa para a rua”, disse à rádio RPP um morador de Ica, capital da região que tem 453 mil habitantes.
O Peru, com uma população de 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e do leste asiático, região com a maior atividade sísmica do mundo. Segundo reportagens da imprensa local, várias pessoas saíram de prédios, centros comerciais e residências.
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