Nasa anuncia nova tentativa de lançar foguete à lua ainda este ano

Agência espacial dos Estados Unidos já cancelou duas tentativas anteriores por problemas técnicos

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Novo lançamento está previsto para novembro, mas sem uma data definida ainda



A Nasa anunciou que realizará uma nova tentativa de lançar um foguete à lua em novembro deste ano. O anúncio foi feito pela agência espacial dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 30. Entretanto, não foi estabelecida uma ata específica para a decolagem do Artemis 1. A Nasa confirmou que está se preparando para a decolagem do “Artemis 1 no período de lançamento, que começa em 12 de novembro e se encerra em 27 de novembro”, mas não deu maiores detalhes. O foguete SLS, considerado o mais poderoso já feito pela Nasa, precisou ser escondido em seu prédio de montagem no Centro Espacial Kennedy para proteção contra o furacão Ian. Segundo a Nasa, o furacão não causou danos no foguete. Antes da nova tentativa, as equipes realização verificações e a troca de baterias de alguns elementos. Por conta de problemas técnicos, a Nasa abortou duas tentativas de lançamento do foguete no fim de agosto e setembro.

*Com informações da AFP