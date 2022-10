Furacão Ian é rebaixado a ciclone pós-tropical ao chegar à Carolina do Sul

Depois de arrasar a Flórida, Ian ainda oferece ‘uma perigosa onda de tempestades, inundações repentinas e ventos fortes’

Handout / NOAA/RAMMB / AFP Furacão Ian fez estrago no Caribe e na Flórida



O furacão Ian se enfraqueceu rapidamente e foi rebaixado a sistema pós-tropical nesta sexta-feira, 30, pouco depois de tocar o solo na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, com categoria 1 – de um máximo de 5 na escala Saffir-Simpson – e ventos máximos sustentados de 140 km/h. De acordo com o último relatório do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês), Ian continua a oferecer “uma perigosa onda de tempestades, inundações repentinas e ventos fortes”. Às 17h (horário local; 18h em Brasília), o centro de Ian estava localizado 35 km a noroeste de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, e os seus ventos sustentados caíram para 110 km/h. O ciclone pós-tropical se desloca para o norte a uma velocidade de cerca de 24 km/h e deve se mover para o interior nesta noite, a leste da Carolina do Sul. Depois, passará pelo centro da Carolina do Norte de manhã e entrará na Virgínia Ocidental. A expectativa é que o sistema se dissipe sobre o oeste da Carolina do Norte ou Virgínia até a noite de sábado, segundo o NHC. O sistema pode causar tempestades ao longo da costa de Carolina do Sul e Carolina do Norte com um aumento do nível do mar de até 2,1 metros. Os relógios e avisos emitidos pelo NHC variam entre o nordeste da Flórida e a Carolina do Norte. Os ventos com força da tempestade tropical são sentidos a 335 km de distância. Além da vaga de tempestades, Ian levará chuvas fortes, com risco de inundações e transbordamento de rios, e tempestades e correntezas no mar. Existe também o risco de tornados nas áreas por onde Ian vai passar. De acordo com dados recentes, Ian passou de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 4 em 36 horas, algo que os cientistas atribuem às mudanças climáticas. Desde que se formou no Caribe no fim de semana passado, Ian, o quarto furacão de 2022, deixou um rasto de destruição, especialmente em Cuba e na Flórida, onde atravessou a península de oeste para leste para chegar ao Atlântico.

*Com informações da EFE