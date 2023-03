Nasa apresenta traje especial que astronautas usarão em missão à Lua

Espaço Axioma See More

A Nasa divulgou nesta quarta-feira, 15, o traje especial que os astronautas usarão na missão lunar Artemis III. Os ‘moonwalkers’ usarão uma roupa desenvolvida a partir de protótipos da agência e que incorpora tecnologia, mobilidade aprimorada e proteção adicional contra perigos na Lua. A Axiom Space, desenvolvedora do traje, garante que os astronautas terão toda a flexibilidade para explorar a paisagem e que a roupa acomoda “pelo menos 90%” da população masculina e feminina norte-americana. A missão Artemis III levará a primeira mulher à Lua. “A parceria da NASA com a Axiom é fundamental para o pouso de astronautas na Lua e para a continuidade da liderança americana no espaço. Com base nos anos de pesquisa e experiência da NASA, os trajes espaciais da próxima geração da Axiom não apenas permitirão que a primeira mulher ande na Lua, mas também abrirão oportunidades para que mais pessoas explorem e conduzam ciência na Lua do que nunca”, diz a agência espacial.

.@Axiom_Space revealed a spacesuit prototype that our @NASA_Astronauts plan to wear near the Moon’s South Pole on @NASA’s #Artemis III mission.

The spacesuit will give lunar explorers extra mobility, protection, & the latest technology. Discover more: https://t.co/uxH21hkSjd pic.twitter.com/bqxcrwR6Y6

