Nasa captura imagem impressionante do sol ‘sorrindo’; veja foto

O Solar Dynamics Observatory, um telescópio da Nasa, capturou uma impressionante imagem que parece que o sol está sorrindo. A própria agência brincou com o registro que tirou. “Hoje, o Solar Dynamics Observatory da NASA pegou o Sol “sorrindo””, escreveram em sua conta oficial no Twitter. “Vistas na luz ultravioleta, essas manchas escuras no Sol são conhecidas como buracos coronais e são regiões onde o vento solar rápido jorra para o espaço”, acrescentaram. A foto, divulgada na quarta-feira, 26, é significativa. Segundo o jornal britânico “The Guardian”, especialistas disseram que os buracos que aparecem podem significar que uma tempestade solar se aproximada. O telescópio Solar Dynamics Observatory foi enviado ao espaço pela Nasa em 2010para coletar informações do sol.

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun “smiling.” Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

— NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022