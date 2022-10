Incidente em festa de Halloween na Coreia do Sul deixa pelo menos 146 mortos

Cerca de 100 pessoas ficaram feridas após tumulto durante o evento no bairro de Itaewon

Lee Jin-man/AP Pessoas recebendo atendimento médico após o incidente em festa de Halloween



Um incidente durante uma festa de Halloween em Seul, capital da Coreia do Sul, deixou pelo menos 146 mortos e cerca de 150 feridos neste sábado, 29, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Yongsan. Muitos dos feridos estavam em estado grave e recebendo tratamento de emergência, disseram as autoridades. “A área ainda é caótica, então ainda estamos tentando descobrir o número exato de pessoas feridas”, disse Moon Hyun-joo, funcionário da Agência Nacional de Bombeiros. O responsável do departamento dos bombeiros, Choi Seong-beom, disse que “o alto número de vítimas resultou do fato de que muitos foram pisoteados durante o evento de Halloween”, disse Choi, que acrescentou que o número de óbitos poderia aumentar e que muitas das vítimas eram mulheres na casa dos vinte anos, disse Choi. O evento ocorreu no distrito de Itaewon e levou mais 100 mil pessoas às ruas da capital sul-coreana. Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma multidão tentando passar por uma rua estreita. Outros vídeos mostram pessoas no chão recebendo massagens cardíacas, enquanto os socorristas corriam para ajudar outras pessoas. Uma testemunha do ocorrido disse que um necrotério improvisado foi instalado em um prédio adjacente ao local. Cerca de quatro dúzias de corpos foram transportados posteriormente em macas com rodas e transferidos para uma instalação do governo para identificação das vítimas, segundo a testemunha. Autoridades do país asiático, porém, não confirmaram oficialmente o que gerou o incidente, porém, informaram que estão investigando a causa exata do incidente. Segundo agências de notícias, mais de 80 pessoas sofreram paradas cardíacas e dificuldades respiratórias por conta do tumulto. O presidente Yoon Suk Yeol ordenou o envio de equipes médicas no local por parte do Ministério da Saúde sul-coreano e determinou a garantia de leitos em hospitais próximos para o tratamento dos feridos. O bairro de Itaewon é um destino popular para as comemorações de Halloween na capital sul-coreana e um destino popular entre os jovens sul-coreanos e expatriados, com dezenas de bares e restaurantes lotados neste sábado para o Halloween, depois que os negócios sofreram um declínio acentuado ao longo da pandemia. Esta é a primeira vez que os sul-coreanos realizam as comemorações de Halloween em Itaewon desde o início da pandemia de covid-19 em 2020.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk — Chloe Park 🦋 in Seoul (@chloepark) October 29, 2022