Nasa encontra novo planeta do tamanho da Terra que pode ser habitável

Chamado de TOI 700 e, seu sistema planetário permite a presença de água líquida e está a 100 anos-luz, na constelação de Dorado

Novo planeta habitável é chamado de TOI 700 e



O satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) da Nasa descobriu um novo planeta que pode ser habitável. Chamado de TOI 700 e, ele tem 95% do tamanho da Terra e provavelmente é rochoso, contudo, possui uma “zona habitável”, ou seja, alguma região em seu sistema planetário permite a presença de água líquida. A descoberta foi apresentada na terça-feira, 10, na 241ª reunião da American Astronomical Society, em Seattle. Anteriormente, outros astrônomos já tinham descoberto outros três planetas chamados TOI 700 b, c e d. O último também tinha orbita na zona habitável. “Este é um dos poucos sistemas com vários planetas pequenos e de zona habitável que conhecemos”, disse Emily Gilbert, pós-doutoranda do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia, que liderou o trabalho. “Isso torna o sistema TOI 700 uma perspectiva interessante para acompanhamento adicional”. Segundo especialistas, o planeta “e” é aproximadamente 10% menor que o planeta d. Gilbert fala que essa descoberta mostra como o TESS ajuda a encontrar mundos cada vez menores. O TOI 700 “e” leva 28 dias para orbitar sua estrela e está a 100 anos-luz, na constelação de Dorado. De acordo com a NASA, “encontrar outros sistemas com mundos do tamanho da Terra nesta região ajuda os cientistas planetários a aprender mais sobre a história do nosso próprio sistema solar”.