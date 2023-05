Nasa escolhe Blue Origin, de Jeff Bezos, para ir à Lua com o programa Artemis

Este é o segundo contrato que a agência espacial americana concedeu para desenvolver a tecnologia; a missão permitirá que a humanidade volte a pisar na superfície lunar

EFE/EPA/SHAWN THEW Administrador da Nasa, Bill Nelson, com a presidente da Agência Espacial Canadense (CSA), Lisa Campbell, o astronauta da NASA Victor Glover e o astronauta da CSA, Jeremy Hansen, dão comentários durante uma conferência de imprensa da Nasa sobre a missão Artemis II, que tem o objetivo de voar ao redor da lua



A Nasa escolheu a empresa aeroespacial Blue Origin, de propriedade do bilionário Jeff Bezos, para desenvolver um sistema de aterrissagem que levará astronautas à Lua com o programa Artemis. É o segundo contrato que a agência espacial americana concedeu para desenvolver a tecnologia que permitirá que a humanidade volte a pisar na superfície lunar, depois do que foi assinado com a SpaceX, de Elon Musk, em 2021, avaliado em quase US$ 3 bilhões (R$ 14,9 bilhões). Especificamente, a Blue Origin desenvolverá um “sistema de pouso com controle humano” para a missão Artemis V que permitirá que dois astronautas viajem da órbita lunar até a superfície do satélite, onde passarão uma semana realizando “atividades científicas e de exploração”, de acordo com comunicado da Nasa. O contrato da SpaceX também previa o desenvolvimento de um sistema de pouso, que será usado nas missões Artemis III e IV. A agência argumentou que ter dois projetos diferentes proporcionará maior robustez e garantirá um ritmo maior de viagens à Lua.

“Juntos, estamos investindo na infraestrutura que abrirá o caminho para levar os primeiros astronautas a Marte”, disse o diretor da Nasa, Bill Nelson. Em abril, a agência espacial americana, juntamente com a canadense CSA, revelou o nome dos membros da missão Artemis II – uma mulher e três homens vão orbitar a Lua em novembro de 2024, o que vai representar o início de uma nova era espacial. A missão de dez dias ao redor da Lua será comandada por Reid Wiseman e pilotada por Victor Glover, com a astronauta Christina Koch – três americanos – e o canadense Jeremy Hansen como especialistas da missão. A Nasa planeja enviar a primeira missão tripulada do programa Artemis para pousar no satélite natural da Terra em 2025.

*Com informações da EFE