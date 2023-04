Transmissão da Nasa é interferida ao vivo por um sinal de rádio de um táxi argentino

Agência espacial acompanhava as atividades dos astronautas na Estação Espacial Internacional (EEI) quando ouviram um motorista perguntando por um endereço

Andreas H/Pixabay

Uma transmissão da Nasa sofreu uma interferência inusitada uns dias atrás por um sinal de um táxi da Argentina. A agência espacial acompanhava as atividade dos astronautas na Estação Espacial Internacional (EEI) quando ouviram um motorista perguntando por um endereço. “1-5-0, você disse, da Irigoyen?”, é a mensagem que se pode ouvir no meio da transmissão ao vivo que a Nasa fez, enquanto dois astronautas russos caminhavam do lado de fora da EEI para trocar um radiador. Durante a transmissão, essas palavras em espanhol foram atribuídas à interferência de um microfone aberto por descuido. No entanto, o jornalista argentino Manuel Mazzanti se deu conta ao ouvir a transmissão que se tratava de uma voz com sotaque argentino pedindo um endereço em uma rua que leva o nome do ex-presidente Hipólito Yrigoyen (1852-1933) ou do ex-senador e ex-governador do Buenos Aires Bernardo de Irigoyen (1822-1906). Mazzanti, que se dedica a cobrir as pautas espaciais dos Estados Unidos, fez então uma postagem nas redes sociais com o vídeo da transmissão interferida que viralizou.

Na terça-feira passada, no momento da interferência, a Estação Espacial Internacional estava 430 quilômetros acima do território argentino, segundo a imprensa local. “A banda que os rádio-táxis usam é UHF. Não é de se estranhar porque a Estação Espacial faz uma transmissão de rádio amador uma vez por mês nessa mesma frequência e é por isso que eles a captam. Nesse caso, algo ficou aberto quando eles estavam fazendo uma importante caminhada espacial para trocar um radiador”, explicou o divulgador científico Esteban Tablón neste domingo à emissora “LN+”. Tablón destacou que a Estação Espacial, que orbita a Terra várias vezes ao dia, estava naquele momento da madrugada de terça-feira “exatamente acima de Buenos Aires”. “São 430 quilômetros em linha reta, sem nenhum tipo de interferência ou obstáculo. Aparentemente, a frequência com que eles se comunicam com os radioamadores da Terra foi deixada aberta. Então um rádio-táxi muito portenho apareceu na Estação Espacial em uma transmissão de áudio para o mundo inteiro”, comentou.

*C0m informações da EFE