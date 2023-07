Nasa perde contato com estação espacial e Rússia precisa agir para manter comunicação

Pela primeira vez, agência precisou ativar o sistema de controle de backup que assumiu o controle em 90 minutos

Andreas H/Pixabay Nasa perdeu contato com estação espacial e precisou da ajuda dos russos



Uma queda de energia durante processo de melhoria do prédio Houston Johnson Space Center interrompeu, na terça-feira, 25, a comunicação entre a Nasa, agência espacial americana, e a Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês). Com isso, a equipe que controla a operação no Texas não conseguiu falar com os setes astronautas em órbita. Joel Montalbano, gerente do programa da estação espacial, informou que os astronautas e a estação não estão em perigo, e que os sistemas de controle de backup assumiram o controle em 90 minutos. Segundo ele, essa foi a primeira vez que a Nasa precisou ativar os sistemas de backup. De acordo com a agência Associated Press, a tripulação foi notificada do problema por meio de sistemas de comunicação russos, 20 minutos após interrupção. Além da agência americana e dos russos, a EEI é operada atualmente por órgãos da Europa, Japão e Canadá.