Biden e Lula vão lançar evento conjunto sobre ‘defesa do trabalho decente’ na ONU

Flickr/Palácio do Planalto/Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula ao lado do presidente americano Joe Biden



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalham juntos para a realização de um evento sobre a “defesa do trabalho decente”. A informação foi divulgada nesta quinta-fira, 27, pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O evento fará parte da programação prevista para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro. A expectativa é que o compromisso ocorra logo após a abertura do encontro principal. “O presidente Biden convidou o presidente Lula para, no marco da Assembleia Geral da ONU, lançar uma iniciativa global de defesa do trabalho decente”, disse Padilha. O chamado “trabalho decente” faz parte da lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos em 2015 pela ONU. A ideia é levar uma série de indicadores, como oportunidades de emprego, rendimentos, jornada e trabalho análogo à escravidão. “O Brasil tem a tradição de abrir a Assembleia Geral da ONU e Biden convidou para fazer um evento logo após, adicional, que lança um compromisso global para uma agenda do trabalho decente”, acrescentou Padilha.