Naufrágio de veleiro deixa um morto e seis desaparecidos na Itália

Barco afundou após enfrentar uma tromba d’água, fenômeno que tem sido cada vez mais observado na Europa nos últimos anos; oito resgatados foram levados para hospitais locais

Igor Petyx / ANSA / AFP O corpo de um dos desaparecidos foi encontrado nos destroços do veleiro a 50 metros de profundidade e foi recuperado



Uma pessoa morreu e seis estão desaparecidas após o naufrágio de um veleiro na madrugada desta segunda-feira (19) perto de Palermo, na ilha da Sicília, anunciou a Guarda Costeira italiana, após informar o resgate de 15 pessoas. “Esta manhã, às 5h (0h00 de Brasília), após uma violenta tempestade, um veleiro 56 metros, de nome ‘Bayesian’ e com bandeira britânica, naufragou perto de Porticello”, uma cidade costeira 15 km ao leste de Palermo, informou a Guarda Costeira italiana em um comunicado. A bordo da embarcação de luxo estavam 22 pessoas, incluindo 10 membros da tripulação, informou a Guarda Costeira. Os 12 passageiros eram em sua maioria britânicos, segundo a imprensa italiana. Quinze pessoas foram resgatadas e, em um primeiro momento, foram anunciados sete desaparecidos, incluindo um membro da tripulação e seis passageiros de nacionalidade britânica, americana e canadense. O corpo de um dos desaparecidos foi encontrado nos destroços do veleiro a 50 metros de profundidade e foi recuperado. Oito resgatados foram levados para hospitais locais.

Charlotte, uma passageira britânica de 35 anos, contou que perdeu a filha de um ano “durante dois segundos” na água, antes de recuperar a criança. “Eu a abracei imediatamente no meio das ondas. Muitos gritavam. Felizmente, o bote salva-vidas estava inflado e 11 de nós subimos a bordo”, declarou à agência Ansa. A maioria dos sobreviventes é de britânicos, mas o grupo também inclui dois franco-britânicos, um cingalês, um neozelandês e um irlandês, informou a imprensa local. O veleiro, segundo a mídia, afundou depois de enfrentar uma tromba d’água, fenômeno que tem sido cada vez mais observado na Europa nos últimos anos. “Chegamos para ajudar, mas não encontramos ninguém no mar, só encontramos travesseiros e destroços, então ligamos imediatamente para o porto”, disse à AFP Fabio Cefalù, pescador que observou a aproximação do fenômeno meteorológico “por volta das 3h30”.

O veleiro Bayesian foi construído na região italiana da Toscana em 2008 e restaurado em 2020, segundo o portal TGCom 24. Fotos publicadas nas redes sociais mostram uma embarcação luxuosa com casco azul marinho e convés de madeira clara ancorado durante a noite na costa. Este tipo de veleiro possui um mastro principal de alumínio considerado o mais alto do mundo, com 75 metros. Suas velas têm uma superfície de 3.000 m². As autoridades abriram uma investigação, que está sob responsabilidade da autoridade judicial de Termini Imerese.

Publicado por Lusia Cardoso

*Com informações da AFP