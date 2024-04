Naufrágio na República Centro-Africana mata ao menos 58 pessoas que iam para funeral de líder local

Segundo as autoridade, embarcação tinha mais de 300 passageiros, quantidade maior que sua capacidade

Reprodução/X/@VoiceOfCongo Naufrágio aconteceu no rio Mpoko na sexta-feira



Ao menos 58 pessoas morreram e várias estão desaparecidas após um naufrágio de uma embarcação sobrecarregada no rio Mpoko na sexta-feira (19), em Bangui, na capital da República Centro-Africana, indicou o diretor da Defesa Civil à Rádio Guira. “Conseguimos resgatar 58 corpos sem vida. Desconhecemos o número total de pessoas” submersas, declarou Thomas Djimasse, cujas equipes chegaram ao local 40 minutos após o naufrágio. As pessoas estavam indo em direção a Makolo, onde estavam ocorrendo os funerais de um líder, com mais de 300 pessoas a bordo, ultrapassando muito sua capacidade – algumas em pé ou nas estruturas de madeira.

O barco virou logo após partir, relatou uma testemunha, Maurice Kapenya, que seguia-o “em uma pequena” embarcação devido a falta de espaço a bordo. Com a ajuda de pescadores e moradores locais, Kapenya retirou as primeiras vítimas da água, incluindo sua própria irmã. Muitos familiares de passageiros desaparecidos permaneceram às margens do rio neste sábado (20), em uma angustiante espera por notícias de seus entes queridos.

*Com informações da AFP