Brasil registra primeiro caso local de cólera em 18 anos

Caso foi detectado em Salvador, na Bahia; vítima é um homem de 60 anos

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Fachada do prédio do Ministério da Saúde



Pela primeira vez em 18 anos, o Brasil registrou um caso autóctone de cólera, ou seja, em que o paciente contraiu a doença no próprio País e não em viagem para regiões afetadas. Desde 2006, o Brasil não registrava casos autóctones da doença. O caso foi detectado em Salvador, na Bahia. Segundo a nota técnica assinada pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, a bactéria causadora da doença (Vibrio cholerae) foi identificada em um homem de 60 anos de idade. Ele não tinha viajado recentemente a países com ocorrência de cólera, nem tido contato com algum outro caso confirmado ou mesmo suspeito. O homem apresentou sintomas de desconforto abdominal e diarreia em março e já está curado. Os últimos casos autóctones registrados no Brasil forem entre 2004 e 2005 em Pernambuco, entre 2004 e 2005.

Medidas preventivas e investigações adicionais estão em andamento pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (CIEVS-BA), em coordenação com entidades locais e nacionais, segundo nota divulgada pelo ministério. A cólera é uma doença infecciosa intestinal aguda, transmitida por contaminação fecal-oral direta, ingestão de água ou alimentos contaminados e ainda de pessoa para pessoa. A bactéria da cólera está ativa na natureza. Sua propagação pode ser evitada com medidas de higiene pessoal adequadas e, sobretudo, com saneamento básico.

Cerca de 75% das pessoas infectadas permanecem assintomáticas. Formas graves da doença devem ser tratadas imediatamente para evitar complicações e, em casos extremos, a morte. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), de janeiro a março deste ano, 31 países registraram casos ou surtos de cólera A região africana é a mais impactada, com 18 países afetados.

*Com informações do Estadão Conteúdo