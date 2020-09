Opositor russo Navalny agradece Merkel por visita em hospital de Berlim

Notícias acerca do encontro devem provocar irritação em Moscou, que rejeita a conclusão de laboratórios da Alemanha, da França e da Suécia que apontam que o líder opositor foi envenenado

Instagram @NAVALNY/Rede Social via REUTERS Navalny ficou internado na Alemanha por mais de um mês



O opositor russo Alexei Navalny ficou internado por mais de um mês no hospital Charité, em Berlim, depois de ter sido envenenado em um aeroporto. Neste período, ele recebeu a visita da chanceler alemã, Angela Merkel, uma das principais autoridades do país. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 28, por ambas as partes. O periódico “Der Spiegel” informou que a visita foi realizada de maneira “estritamente confidencial” e que, com esse “gesto pouco usual”, a chanceler destacou a solidariedade do governo alemão com o opositor russo.

Pelas redes sociais, Navalny confirmou as informações da reportagem. Ele escreveu no Twitter que houve uma reunião privada e uma conversa com a família. “Sou muito grato à Chanceler Merkel por me visitar no hospital”, declarou. O porta-voz do Executivo alemão, Steffen Seibert, confirmou em uma coletiva de imprensa que o encontro ocorreu, mas afirmou não poder dar detalhes. Notícias acerca do encontro devem provocar irritação em Moscou, que rejeita a conclusão de laboratórios da Alemanha, da França e da Suécia que apontam que o líder opositor foi envenenado com um agente nervoso na Rússia no mês passado. O país já rebateu as afirmações e alega falhas de compartilhamento de informação sobre o caso.

Navalny é a figura de oposição mais proeminente da Rússia, conhecido por suas denúncias contundentes no YouTube de corrupção e suborno por políticos, burocratas e oligarcas russos Ele foi transportado de avião para Berlim em agosto, depois de ter entrado em coma por um suposto envenenamento. Após 32 dias internado, o opositor teve alta na semana passada. Durante a coletiva em que confirmou a visita de Merkel a Navalni, o porta-voz do governo destacou que a Alemanha ainda aguarda explicações da Rússia sobre o caso.

*Com informações do Estadão Conteúdo