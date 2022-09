Navio de cruzeiro ‘inunda’ como o Titanic e causa pânico em passageiros; assista

Vídeos viralizaram no TikTok mostrando corredores, escadas e cabines com água em um dos navios da Carnival Breeze

Reprodução/ TikTok Passageiros 'brincaram' com a coincidência com o Titanic e fizeram vídeos no tiktok



Os passageiros do navio de cruzeiro Carnival Breeze, da Carnival Cruises Lines, tomaram um grande susto. Por problemas na tubulação, o navio inundou como as cenas retratadas no filme ‘Titanic‘, de 1997. Alguns passageiros mostraram a cena em vídeos no TikTok com a água nos corredores e nas cabines até a altura do tornozelo. “Acordamos com a água entrando em nossa cabine … nossas vidas passaram diante de nossos olhos”, escreveu uma das presentes no navio. O encanamento estourou e derrubou uma parte do teto, o que fez jorrar água pelas cabines e descer nos corredores. “Vibrações do Titanic por cerca de cinco minutos”, descreveu outro passageiro em vídeo. As publicações atingiram milhões de visualizações com a semelhança da tragédia que vitimou 1.517 pessoas em 1912. O problema foi resolvido e a viagem seguiu normalmente.