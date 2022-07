Navio naufraga durante tempestade em Hong Kong e deixa 27 desaparecidos

O tufão Chaba formou-se no centro do Mar da China Meridional e atingiu a costa do país asiático

EFE/ Hong Kong Government Flying Service Embarcação partiu ao meio durante tempestade; 27 pessoas ainda estão desaparecidas



Uma embarcação de engenharia que estava a 160 milhas náuticas a sudoeste de Hong Kong afundou ao ser atingida pelo tufão Chaba durante uma tempestade nesta sexta-feira, 1, por volta das 20h25, no horário de Brasília (07h25 de sábado na China). Vinte e sete pessoas estão desaparecidas de acordo com o anúncio do serviço de apoio aéreo do governo do país asiático. O navio “foi severamente danificado e partiu em dois”, detalhou o comunicado. Ajuda foi enviada ao local e três dos 30 tripulantes foram resgatados e levados ao hospital.

Segundo os três sobreviventes, outros membros da tripulação podem ter sido arrastados pelas ondas antes da chegada do primeiro helicóptero de resgate, de acordo com um comunicado das autoridades. O tufão Chaba formou-se no centro do Mar da China Meridional e atingiu a costa na tarde de sábado na província de Guangdong, no sul do país. O local onde o navio estava localizado registrava ventos de 144 quilômetros por hora e ondas de até dez metros de altura, especificaram as autoridades. As equipes de resgate vão expandir a área de busca “devido ao grande número de pessoas desaparecidas” e estenderão a operação até a noite se as condições climáticas permitirem.

*Com informações da AFP