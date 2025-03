Negociações entre Ucrânia e EUA começam na Arábia Saudita

Ministério das Relações Exteriores ucraniano confirmou o início da reunião sobre um cessar-fogo parcial entre Kiev e Moscou para acabar com o conflito provocado pela invasão russa que persiste há mais de três anos

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Representantes do país entrando em uma sala de reuniões em Jidá, Arábia Saudita



As conversações entre Ucrânia e Estados Unidos sobre um cessar-fogo parcial entre Kiev e Moscou começaram nesta terça-feira (11) em Jidá, Arábia Saudita. “Estamos prontos para fazer todo o possível para alcançar a paz”, disse aos jornalistas o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andrii Yermak.

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia confirmou o início da reunião e publicou um vídeo no Telegram que mostra representantes do país entrando em uma sala de reuniões. Os representantes dos dois países pretendem abordar como acabar com o conflito provocado pela invasão russa ao território da Ucrânia há mais de três anos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Este é o primeiro encontro entre representantes ucranianos e americanos desde o incidente entre os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos, Volodimir Zelensky e Donald Trump, quando o primeiro visitou a Casa Branca no final de fevereiro.

*Com informações da AFP

Publicado por Victor Oliveira