Negociações para cessar-fogo em Gaza não registram avanços

Reuniões continuam no terceiro dia de diálogos, que acontecem com a presença de mediadores estrangeiros em Doha

Omar AL-QATTAA / AFP Vítimas mortas no bombardeio israelense em uma carroça puxada por cavalo no hospital Ahli Arab, em Gaza



As negociações indiretas entre o grupo terrorista Hamas e Israel para tentar alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza continuam nesta terça-feira (8) em Doha, mas sem “nenhum progresso” até o momento, segundo uma fonte palestina próxima às conversações. “Até o momento não foi registrado nenhum progresso, mas as negociações continuam”, declarou à AFP a fonte, no terceiro dia de diálogos, que acontecem com a presença de mediadores estrangeiros.

A guerra em Gaza começou após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que deixou 1.219 mortos, a maioria civis, segundo um balanço baseado em dados oficiais israelenses.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Mais de 57.500 palestinos morreram na ofensiva que Israel iniciou em retaliação em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, dados considerados confiáveis pela ONU.

*Com informações da AFP