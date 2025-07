Benjamin Netanyahu diz ter indicado Trump para Nobel da Paz

Magnata republicano recebeu ao longo dos anos diversas indicações ao Nobel da Paz por parte de apoiadores e legisladores leais, e não esconde sua irritação por não ter ganhado o reconhecimento

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira (7) que nomeou Donald Trump para o Nobel da Paz, e entregou ao presidente americano uma carta que enviou ao comitê desse prestigioso prêmio. “Ele está forjando a paz enquanto falamos, em um país, em uma região após a outra”, disse Netanyahu durante um jantar com Trump na Casa Branca. O magnata republicano recebeu ao longo dos anos diversas indicações ao Nobel da Paz por parte de apoiadores e legisladores leais, e não esconde sua irritação por não ter ganhado o reconhecimento.

O governante americano se queixou do fato de o Comitê Norueguês do Nobel ter ignorado seu papel de mediador nos conflitos entre Índia e Paquistão, bem como entre Sérvia e Kosovo. Também reivindicou o mérito de “manter a paz” entre Egito e Etiópia e de ter negociado os Acordos de Abraão, uma série de acordos destinados a normalizar as relações entre Israel e diversos países árabes. Trump se apresentou como um “pacificador” durante a campanha eleitoral, que utilizaria suas habilidades de negociação para pôr fim rapidamente às guerras em Ucrânia e Gaza, embora ambos os conflitos persistam depois de mais de cinco meses de mandato.

