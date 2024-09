Nepal registra 129 mortos em um dos piores períodos de inundações da história do país

Na região da capital, que abrange Katmandu, Lalitpur e Bhaktapur, vários rios transbordaram, inundando estradas e invadindo muitas casas

PRAKASH MATHEMA / AFP Especialistas atribuem chuvas extremas a um sistema de baixa pressão sobre a Baía de Bengala e às monções prolongadas



As autoridades do Nepal elevaram neste domingo para 129 o número de mortos nas piores inundações registradas em meio século no Nepal, causadas ​​pelas chuvas recordes que atingiram o país do Himalaia nos últimos três dias. A polícia nepalesa, que lidera as operações de resgate, disse à imprensa que 129 pessoas morreram até agora, enquanto outras 62 continuam desaparecidas em diferentes locais do país. Da mesma forma, 86 pessoas ficaram feridas, declarou a polícia, que estima que esse número possa aumentar nas próximas horas ou dias à medida que avançam as operações de resgate. As forças de gestão de catástrofes resgataram cerca de 3.200 pessoas afetadas por inundações ou deslizamentos de terra, com centenas de casas destruídas e populações isoladas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os especialistas atribuem essas chuvas extremas a um sistema de baixa pressão sobre a Baía de Bengala e às monções prolongadas. Os principais rios do país sofreram enchentes e a maioria deles ultrapassou o nível de perigo. Na região da capital, que compreende Katmandu, Lalitpur e Bhaktapur, vários rios transbordaram, inundando estradas e invadindo muitas casas. Vídeos e fotos em plataformas de mídia social e na imprensa local mostraram pessoas tentando se mover com água na altura da cintura. Em muitos lugares, os moradores usaram baldes para esvaziar suas casas alagadas.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte