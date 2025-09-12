Nepal tem primeira líder mulher após protestos violentos

Sushila Karki assumiu o governo interino nesta sexta-feira (12); atos resultaram na morte de pelo menos 51 pessoas e forçaram o primeiro-ministro do país, K.P. Sharma Oli, a renunciar

Protestos violentos nesta semana, que resultaram na morte de pelo menos 51 pessoas e forçaram o primeiro-ministro do Nepal a renunciar, abriram caminho para que o país do Himalaia tenha sua primeira líder feminina nesta sexta-feira (12). Os manifestantes conseguiram, em discussões presididas pelo presidente e coordenadas pelo exército, instalar Sushila Karki, que foi a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de Justiça do país, como líder de um governo interino. Karki, de 73 anos, foi empossada na noite desta sexta-feira (pelo horário local) pelo presidente Ram Chandra Paudel, de acordo com jornais e TV estatais.

Jovens manifestantes que foram às ruas na segunda-feira (8) contra a corrupção e uma proibição de redes sociais pressionaram pela nomeação da ex-juíza, conhecida por promover liberdades civis e ser rigorosa contra a corrupção. Karki serviu como chefe de Justiça por cerca de um ano entre 2016 e 2017.

