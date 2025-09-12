Jovem Pan > Notícias > Mundo > Nepal tem primeira líder mulher após protestos violentos

Nepal tem primeira líder mulher após protestos violentos

Sushila Karki assumiu o governo interino nesta sexta-feira (12); atos resultaram na morte de pelo menos 51 pessoas e forçaram o primeiro-ministro do país, K.P. Sharma Oli, a renunciar

  • Por Jovem Pan
  • 12/09/2025 18h01
  • BlueSky
Sujan GURUNG / AFP Sushila Karki é a primeira líder feminina do Nepal Sushila Karki é a primeira líder feminina do Nepal

Protestos violentos nesta semana, que resultaram na morte de pelo menos 51 pessoas e forçaram o primeiro-ministro do Nepal a renunciar, abriram caminho para que o país do Himalaia tenha sua primeira líder feminina nesta sexta-feira (12). Os manifestantes conseguiram, em discussões presididas pelo presidente e coordenadas pelo exército, instalar Sushila Karki, que foi a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de Justiça do país, como líder de um governo interino. Karki, de 73 anos, foi empossada na noite desta sexta-feira (pelo horário local) pelo presidente Ram Chandra Paudel, de acordo com jornais e TV estatais.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Jovens manifestantes que foram às ruas na segunda-feira (8) contra a corrupção e uma proibição de redes sociais pressionaram pela nomeação da ex-juíza, conhecida por promover liberdades civis e ser rigorosa contra a corrupção. Karki serviu como chefe de Justiça por cerca de um ano entre 2016 e 2017.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Israel chama Assembleia Geral da ONU de 'circo político' por votos a favor da Palestina
Número de mortos em protestos no Nepal sobe para 51
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >