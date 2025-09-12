Número de mortos em protestos no Nepal sobe para 51

Bloqueio das redes sociais foi o estopim para a crise no país; na terça-feira (9) o primeiro-ministro K. P. Sharma Oli renunciou ao cargo

Photo by PRABIN RANABHAT / AFP Nepal enfrenta uma onda de protestos violentos, em uma situação que já contabiliza 51 mortos



O Nepal enfrenta uma onda de protestos violentos e profunda instabilidade, em uma situação que já contabiliza um saldo de 51 mortos, mais de 100 feridos e a fuga de cerca de 12.500 detentos de prisões. A crise no país é descrita como uma convulsão social e se intensificou com a renúncia do primeiro-ministro K.P. Sharma Oli. Para comandar o governo de transição, foi nomeado Sushila Kar, ex-ministro do Supremo Tribunal, com o objetivo de preparar o país para novas eleições.

A insatisfação popular é impulsionada por acusações de corrupção e nepotismo por parte da “velha guarda” política. O bloqueio das redes sociais é apontado como o estopim que acirrou os ânimos e escalou os confrontos.

Em meio ao caos, a figura do atual prefeito de Katmandu, Balendra Cha, emerge como uma potencial nova liderança. Rapper e engenheiro civil, ele é popular entre os jovens e representa uma nova geração política no país.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA