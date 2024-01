Netanyahu contesta acusação da África do Sul sobre massacre em Gaza: ‘A gente que luta contra o genocídio’

Guerra entre Israel e Hamas se encaminha para o quarto mês e já deixou mais de 24 mil mortos, maior parte no enclave palestino

EFE/EPA/MIRIAM ALSTER / POOL O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fala durante uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contestou nesta quinta-feira, 11, a acusação de “genocídio” feita pela África do Sul contra seu país perante um tribunal da ONU (Organização das Nações Unidas). Ele afirmou que a batalha contra o “genocídio” é a mesma que Israel está enfrentando contra o Hamas na Faixa de Gaza. Netanyahu declarou em um comunicado que Israel foi acusado de genocídio, mas na verdade é o país que está lutando contra essa prática. “O Estado de Israel foi acusado de genocídio, quando é ele quem luta contra o genocídio”, declarou Netanyahu. Ele se referiu à ofensiva devastadora lançada por Israel em Gaza como retaliação ao ataque mortal realizado por milicianos do movimento islamista em 7 de outubro. A guerra entre Israel e o Hamas eclodiu após o ataque de 7 de outubro do movimento islamista palestino em solo israelense, que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, segundo balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses. Entre os mortos estão mais de 300 militares. Em resposta, Israel prometeu “aniquilar” o Hamas e bombardeia sem cessar esse território palestino, sob um rígido cerco. Mais de 23.469 pessoas, a maioria mulheres e menores, morreram, informou o Ministério da Saúde do Hamas nesta quinta-feira.