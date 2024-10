Netanyahu critica Macron por defender suspensão de entrega de armas e diz que Israel tem direito de se defender do Irã

Presidente francês destacou a importância de buscar uma ‘solução política’ para a crise

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, participa de uma reunião de gabinete no Museu das Terras Bíblicas em Jerusalém



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expressou descontentamento em relação ao presidente francês, Emmanuel Macron, e a outros líderes que solicitaram a interrupção do envio de armamentos a Israel, em meio ao conflito com o Hamas e o Hezbollah. Netanyahu defendeu que Israel possui o direito de reagir aos ataques de mísseis iranianos ocorridos na última terça-feira, enfatizando que nações civilizadas deveriam apoiar Israel em vez de impor restrições. Em resposta, Macron destacou a importância de buscar uma “solução política” para a crise e pediu que os aliados suspendessem o fornecimento de armas a Israel. O presidente francês também anunciou a realização de uma conferência internacional em outubro, com o objetivo de oferecer apoio ao Líbano.

Netanyahu reafirmou a determinação de Israel em se proteger contra qualquer ameaça, especialmente do Irã, que, segundo ele, está por trás das ações de grupos como o Hamas e o Hezbollah. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses declarou que os ataques ao Hezbollah continuarão sem interrupções. Em contrapartida, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, prometeu uma resposta proporcional a qualquer agressão israelense. Desde o dia 7 de outubro, Israel se encontra em conflito com o Hamas, redirecionando seus esforços para garantir a segurança na fronteira norte e facilitar o retorno seguro de pessoas que foram deslocadas pelos ataques do Hezbollah. A ofensiva israelense no Líbano resultou em um elevado número de fatalidades e em um ataque do Irã, que disparou mais de 200 mísseis contra o território israelense.

