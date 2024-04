Netanyahu diz que Israel está ‘a um passo da vitória’ em Gaza; palestinos divulgam número de mortes

Primeiro-ministro israelense afirmou que “não haverá cessar-fogo sem o retorno dos reféns”; o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza anunciou que 33.175 pessoas morreram no território palestino desde o início da guerra

EFE/EPA/ABIR SULTAN / POOL Netanyahu fez discurso perante o conselho de ministros neste domingo (7), dia em que a guerra contra os palestinos completa seis meses



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo (7) que Israel está “a um passo da vitória” na guerra em Gaza e que não haverá um cessar-fogo até que o Hamas liberte todos os reféns. “Estamos a um passo da vitória. Mas o preço que pagamos é doloroso e desolador”, declarou Netanyahu em um discurso perante o conselho de ministros no dia em que se completa seis meses da guerra que eclodiu em 7 de outubro, após um ataque sem precedentes do grupo islamista palestino Hamas em solo israelense. “Não haverá cessar-fogo sem o retorno dos reféns. Isso simplesmente não acontecerá”, acrescentou. Já o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, anunciou que 33.175 pessoas morreram no território palestino desde o início da guerra com Israel. Em comunicado, o ministério relatou 38 mortes nas últimas 24 horas e um total de 75.886 feridos na guerra contra Israel.

*Com informações da AFP