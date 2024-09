Netanyahu pede ‘perdão’ por não ter conseguido salvar reféns israelenses encontrados mortos em Gaza

‘Peço perdão por não tê-los trazido vivos; estivemos perto, mas não conseguimos’, declarou Netanyahu numa coletiva de imprensa nesta segunda (2); ele também afirmou que terroristas do Hamas ‘executaram’ os reféns

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu nesta segunda-feira (2) “perdão” aos parentes dos seis reféns israelenses encontrados mortos em Gaza e enterrados em Israel no domingo e nesta segunda-feira (2). “Peço perdão por não tê-los trazido vivos. Estivemos perto, mas não conseguimos”, declarou Netanyahu em uma rara coletiva de imprensa. O movimento islamista palestino Hamas “pagará um preço muito alto”, acrescentou.

Netanyahu também declarou que terroristas do Hamas “executaram” os seis reféns cujos corpos foram encontrados na véspera em um túnel na Faixa de Gaza e levados para Israel com um “tiro na nuca”. “Estes assassinos executaram seis de nossos reféns disparando-lhes um tiro na nuca”, afirmou o primeiro-ministro israelense durante uma coletiva de imprensa. Ele refutou, ainda, a ideia de que Israel deveria responder com “concessões” às negociações por um cessar-fogo em Gaza.

