Biden diz que Netanyahu não faz o suficiente para conseguir um acordo sobre os reféns

Presidente dos EUA falou com repórteres na Casa Branca depois que forças israelenses recuperaram no fim de semana os corpos de seis reféns

EFE/EPA/EVAN VUCCI / POOL As últimas mortes de reféns geraram mais críticas à estratégia de cessar-fogo do governo Biden em Gaz



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira (2) que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não está fazendo o suficiente para obter um acordo sobre a libertação dos reféns em poder do grupo islamista palestino Hamas desde 7 de outubro. Questionado por um jornalista na Casa Branca — onde Biden se reunirá com negociadores americanos que atuam no conflito entre Israel e Hamas — se considera que o governante israelense estava fazendo o suficiente para obter o acordo, Biden respondeu: “Não”.

*Com informações da AFP