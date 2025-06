Netanyahu promete que Irã pagará por ataque com mísseis contra hospital

Retaliação de Teerã aos ataques israelenses a suas instalações nucleares causou danos graves a um dos prédios do complexo em Beersheba; apenas algumas pessoas ficaram levemente feridas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que “os tiranos de Teerã” pagarão pelo que fizeram, depois que um míssil iraniano atingiu um hospital no sul de Israel nesta quinta-feira (19). “Esta manhã, os tiranos terroristas do Irã lançaram mísseis contra o Hospital Soroka, em Beersheba, e contra a população civil no centro de Israel. Exigiremos o preço completo dos tiranos de Teerã”, escreveu o premiê nas redes sociais.

O ataque ao Soroka causou danos graves a um dos prédios do complexo, embora apenas algumas pessoas tenham ficado levemente feridas, segundo o hospital. Anteriormente, o presidente israelense, Isaac Herzog, lamentou o ataque ao centro médico, que, segundo destacou, oferece tratamento a israelenses de todas as religiões e palestinos, e afirmou que “em momentos como estes, lembramos o que realmente está em jogo e os valores que defendemos”.

Além do ataque contra o Soroka, foram relatados danos em dois locais no centro de Israel: Holon, uma cidade no distrito de Tel Aviv, e Ramat Gan, também nos arredores da cidade. Os impactos deixaram três feridos em estado grave e dois em estado moderado, de acordo com os serviços de emergência do país. Os gravemente feridos são um homem na faixa dos 80 anos e duas mulheres na faixa dos 70, segundo o serviço de emergência israelense Magen David Adom (MDA). Outras 42 pessoas ficaram levemente feridas por fragmentos das interceptações.

*Com informações da EFE