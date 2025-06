ONU agenda reunião sobre a guerra entre Israel e Irã após pedido de Teerã

Encontro, que conta com apoio da Rússia, China e Paquistão, foi marcado pelo Conselho de Segurança para sexta-feira (20); focos serão ataques israelenses a instalações nucleares iranianas e retaliação

EFE Conselho de Segurança da ONU está se preparando para uma reunião



O Conselho de Segurança da ONU está se preparando para uma reunião crucial que ocorrerá amanhã, 20 de junho de 2025, em Nova York. O foco principal será a escalada do conflito entre Israel e Irã, que tem gerado preocupações internacionais. Este encontro foi solicitado pelo Irã e conta com o apoio de países como Rússia, China e Paquistão. O objetivo é discutir as recentes tensões que surgiram após ataques a instalações nucleares iranianas e a subsequente retaliação do Irã. A reunião será presidida pela Guiana, que atualmente lidera o conselho, e contará com a presença dos 15 membros do Conselho de Segurança, além de representantes de Irã e Israel. Espera-se que o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, façam declarações, juntamente com diplomatas iranianos e israelenses.

Nos bastidores, há uma crescente preocupação entre os diplomatas sobre a possibilidade de o conflito se expandir para uma guerra regional. Isso poderia envolver países vizinhos, milícias armadas e as forças militares americanas já presentes no Oriente Médio. O chanceler iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, participará virtualmente da reunião. O Irã já classificou as ações de Israel como “atos de agressão coordenados com potências externas”, referindo-se aos Estados Unidos, e está pedindo uma resposta firme da comunidade internacional. Por outro lado, Israel deve reafirmar seu direito à legítima defesa, alegando que os ataques foram uma resposta a mísseis disparados do território iraniano contra bases israelenses na Galileia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A União Europeia e países como França, Alemanha e Brasil devem aproveitar a reunião para pedir um cessar-fogo imediato e o retorno à diplomacia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou que o mundo está à beira de uma guerra total no Oriente Médio e que a ONU precisa agir com firmeza para restaurar o diálogo. Apesar da gravidade da situação, não há expectativa de que a reunião resulte em resoluções concretas, devido aos prováveis vetos de membros permanentes do conselho. No entanto, analistas consideram o encontro um importante termômetro político sobre o alinhamento das potências globais diante da crise no Oriente Médio.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA