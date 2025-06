Netanyahu se reúne com Milei e exalta presidente argentino: ‘Verdadeiro amigo de Israel’

Durante sua segunda visita oficial ao país desde que chegou ao poder, líder da Argentina elogiou a ‘gestão da guerra’ do primeiro-ministro israelense na Faixa de Gaza

EFE/ Presidência Argentina “A vitória de Israel na guerra seria uma vitória para todo o mundo ocidental”, afirmou Milei



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu nesta terça-feira com Javier Milei, a quem descreveu como um “verdadeiro amigo” de Israel, na segunda visita oficial do presidente da Argentina desde que chegou ao poder. “Javier, você é um verdadeiro amigo de Israel”, declarou Netanyahu, de acordo com informações de seu escritório após a reunião. Milei elogiou a “gestão da guerra” de Netanyahu na Faixa de Gaza – na qual quase 55 mil palestinos já morreram, segundo o Ministério da Saúde de Gaza – e expressou seu “apoio incondicional” ao país.

“A vitória de Israel na guerra seria uma vitória para todo o mundo ocidental”, afirmou Milei, que hoje também se reuniu com o presidente de Israel, Isaac Herzog, a quem reiterou a necessidade de que os 55 reféns, que permanecem na Faixa de Gaza há mais de 20 meses, sejam libertos. Milei lembrou que, entre eles, há quatro com nacionalidade também argentina: Eitan Horn, Ariel e David Cunio e Lior Rudaeff. “Continuamos exigindo seu retorno incondicional”, acrescentou.

