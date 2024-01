Netranyahu diz que ninguém irá parar ofensiva de Israel contra Gaza: ‘Nem Haia e nem o Eixo do Mal’

Guerra no Oriente Médio está preste a completar 100 dias; chefe do Exército israelense, destacou que seu país está ‘travando um conflito mais justo do que qualquer outra’

RONEN ZVULUN / POOL / AFP Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, lidera a reunião semanal de gabinete no Ministério da Defesa em Tel Aviv em janeiro



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmou sua determinação em continuar a ofensiva contra o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza. Em um discurso neste sábado, 13, o premiê declarou que ninguém será capaz de impedir a ação militar, nem mesmo a Corte Internacional de Justiça (CIJ) ou o chamado “Eixo do Mal”. “Ninguém irá nos deter, nem Haia, nem o Eixo do Mal, nem ninguém mais”, declarou o chefe de governo na véspera de completarem cem dias de guerra, referindo-se à ação movida pela África do Sul contra Israel perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ), sediada em Haia, por acusações de violação da Convenção para a Prevenção de Genocídios em Gaza. Neste sábado, o chefe do Exército israelense, Herzi Halevi, afirmou que Israel está em guerra na Faixa de Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas. Segundo ele, o objetivo é defender o direito de viver em segurança. “É importante lembrar que estamos travando uma guerra mais justa do que qualquer outra, uma guerra iniciada por um inimigo sanguinário que massacrou de forma desumana inocentes. Não esquecemos disso, não esqueceremos e continuaremos lembrando, mesmo àqueles que tentam negar”, afirmou o chefe do Estado-Maior do Exército em uma declaração televisionada.