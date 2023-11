Nicolás Maduro anuncia que fará referendo para anexar território da Guiana à Venezuela

O território corresponde cerca de 74% da Guiana; disputa entre os dois países existe há mais de um século

EFE/ Rayner Peña Nicolás Maduro é o atual presidente da Venezuela



O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou por meio do seu perfil no X (antigo Twitter) na sexta-feira, 10, que fará um referendo para anexar a região de Essequibo à Venezuela. O território é chefiado pela Guiana e está em disputa entre os dois países há mais de 100 anos – o local tem cerca de 160 mil quilômetros quadrados. A região é rica em recursos naturais e representa cerca de 74% do território da Guiana. “Defendamos nossa pátria debatendo, chegando a consenso e lutando por Essequibo com o povo e todas as forças políticas para que a verdade da Venezuela triunfe. No dia 3 de dezembro, vamos votar cinco vezes sim”, disse o presidente da Venezuela na publicação, declarando que o referendo acontecerá no dia 3 do próximo mês. O governo da Guiana publicou um comunicado no sábado, 11, afirmando que o referendo é um crime internacional e que a Venezuela está em uma tentativa de enfraquecer a integridade territorial do país, destacando que o referendo é ilegal, nulo e sem efeito jurídico internacional.