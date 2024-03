Nikki Haley desiste de candidatura após derrota na Superterça

Ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas encerrou sua campanha sem apoiar o rival Donald Trump, a quem convocou a conquistar o apoio dos moderados do partido

TIMOTHY A. CLARY / AFP - JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Donald Trump e Nikki Haley disputam candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano



A republicana Nikki Haley anunciou nesta quarta-feira, 6, que desistiu de sua candidatura à presidência pelo Partido Republicano. Nikki foi derrotada em 14 dos 15 Estados que votaram na Superterça. Após a retirada da candidatura, Donald Trump não tem mais rivais nas primárias e deve ser o candidato que vai enfrentar o democrata Joe Biden nas eleições em 5 de novembro. A ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas encerrou sua campanha sem apoiar o ex-presidente Donald Trump, a quem convocou a conquistar o apoio dos moderados do partido. “Agora é responsabilidade de Donald Trump ganhar os votos daqueles que, no nosso partido e fora dele, não o apoiam, e espero que ele o faça”, disse Haley em um discurso transmitido pela televisão em Charleston, na Carolina do Sul, onde foi governadora.

Haley venceu a votação da Superterça apenas em Vermont. Trump foi vencedor nos outras 14, totalizando 995 delegados. Embora a vitória do ex-presidente fosse esperada, havia uma expectativa de que Haley permanecesse na disputa até as convenções partidárias, em julho. Caso Trump fosse retirado da disputa por questão jurídica, ela poderia ser a candidata do partido. Mas a decisão recente da Suprema Corte, anulando a proibição da Justiça do Colorado de o ex-presidente disputar eleições naquele estado, mudou o planejamento de Haley, única mulher na corrida presidencial e grande rival de Trump.

*Publicado por Heverton Nascimento

*Com informações de © Agence France-Presse