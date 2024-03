Trump e Biden confirmam favoritismo e vencem a Superterça

Projeções inicias apontam que ex-presidente levou a melhor em 11 estados, enquanto o atual líder norte-americano venceu em 13; ao longo da madrugada serão divulgados mais resultados

Os eleitores de 15 estados norte-americanos realizaram nesta terça-feira, 5, as primárias na Superterça. Nas contagens inicias, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também é o favorito para concorrer à presidência pelo Partido Republicano, venceu na Virgínia e na Carolina do Norte, dois estados da costa leste do país, e em outros oito locais, como: Tennessee, Colorado, Oklahoma, Maine, Alabama, Massachusets, Arkansas e Texas, conforme apontam os veículos de comunicação local. Com o resultado, ele derrota sua única concorrente, Nikki Haley. As projeções da imprensa local mostram que as margens das vitórias do ex-presidente sobre a adversária são bastante confortáveis. Do lado democrata, e sem nenhuma surpresa, o atual presidente, Joe Biden, que vai concorrer a reeleição, venceu, até o momento, em 13 estados, conforme informações divulgas pela mídia norte-americana. Ao longo da madrugada ainda serão divulgados os resultados de outros estados que realizam as primárias.

Na Superterça deste ano não houve nenhum mistério, pois nem o republicano, de 77 anos, ou o democrata, de 81, têm alguém que os ameace nas primárias, que definem os candidatos de ambos os partidos nas eleições presidenciais de novembro. Trump segue como favorito mesmo com os problemas legais. Ele venceu quase todas as primárias do seu partido, com exceção de Washington, capital dos Estados Unidos, onde Haley se impôs no domingo. Muitos rivais jogaram a toalha ao longo do caminho.

As votações desta terça foi realizada em 15 estados, do Maine, no extremo nordeste dos Estados Unidos, até a Califórnia, na costa oeste, passando pelo Texas, no sul, e por Samoa Americana, um pequeno território no Pacífico. Essas são as maiores disputas, contudo, Alabama, Arkansas, Colorado, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont e Virgínia também votam. Muito republicanos, principalmente os apoiadores de Trump, não veem a necessidade de seguir com as primárias depois desta terça, quando a derrota de Nikki Haley, 52 anos, deve ser concretizada.

Em tese, as primárias podem durar até julho. Mas a equipe de Trump prevê uma vitória “no dia 19 de março”, no mais tardar, após a votação na Geórgia e na Flórida. O milionário quer focar o mais rápido possível em uma revanche com Joe Biden, que busca a reeleição, antes de se concentrar em seus problemas jurídicos. Seu primeiro julgamento criminal começa em 25 de março em Nova York.

Biden é constantemente atacado por sua idade, algo que parece irrelevante para Charles Reid Sales, de 93 anos. “Eu não esperava votar hoje, mas eu vim”, disse à AFP em Houston, no Texas. Biden? Ele nunca será velho demais!”. O chefe de estado terá que defender a sua política e visão para os Estados Unidos na quinta-feira, durante um importante discurso de política geral perante o Congresso, o tradicional “estado da União”.

