Nikki Haley vence Trump pela primeira vez nas primárias do Partido Republicano

Ex-governadora Carolina do Sul derrotou o ex-presidente no distrito de Columbia, em Washington

Eduardo Munoz Alvarez, Christian MONTERROSA / AFP Foi a primeira vez que Haley conseguiu derrotar o ex-presidente Donald Trump no processo de seleção do candidato do partido à presidência



A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, venceu no último domingo, 3, as primárias do Partido Republicano no distrito de Columbia, em Washington, capital dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que Haley conseguiu derrotar o ex-presidente Donald Trump no processo de seleção do candidato do partido à presidência nas eleições de novembro. Mesmo enfrentando derrotas anteriores, Haley decidiu permanecer na disputa para oferecer uma alternativa a Trump. O Distrito de Columbia é majoritariamente democrata e conta com apenas 23 mil republicanos registrados. Nas eleições de 2020, o presidente Joe Biden obteve 92% dos votos no local. Após a vitória de Haley, Trump a parabenizou de forma sarcástica.

*Reportagem produzida com auxílio de IA