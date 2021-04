No Paraguai, padre é processado por superlotação em missa de Domingo de Ramos

Ministério Público apurou que não houve distanciamento adequado depois de uma denúncia na polícia

Reprodução Igreja Virgen de la Candelaria, do Paraguai



O Ministério Público do Paraguai acusou formalmente um padre de 84 anos de idade por violar a quarentena sanitária durante a celebração da missa do Domingo de Ramos, durante a última Semana Santa, permitindo a presença de mais pessoas do que as contempladas na quarentena decretada anteriormente pela pandemia da Covid-19. O Ministério Público apresentou as acusações após uma queixa recebida em uma delegacia de polícia sobre a presença de um grande número de pessoas no dia 28 de março na igreja paroquial da Virgen de la Candelaria, na cidade de Capiatá, durante a cerimônia presidida pelo pároco José María Velázquez.

De acordo com a investigação policial no local, a cerca de 20 quilômetros de Assunção, o religioso admitiu que a cerimônia ocorreu sem um agendamento prévio dos fiéis. O máximo permitido em decreto de março do ano passado, desde o começo da pandemia, é de 20 pessoas. A investigação policial apontou também que ele não manteve a distância adequada durante a cerimônia da bênção das palmas no pátio da igreja, de acordo com nota oficial do Ministério Público.

O governo havia decretado um período de quarentena até o final da Páscoa para tentar combater uma onda de contágios pelo vírus SARS-CoV-2, que continua sobrecarregando o sistema de saúde paraguaio, tanto no público quanto no privado. Entretanto, as autoridades reconheceram após aqueles dias que as medidas não foram respeitadas pela maioria da população, o que foi posteriormente endossado pelos oficiais de saúde, que alertaram para um impacto mínimo da restrição na curva epidemiológica.

*Com informações da EFE