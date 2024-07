Nos EUA, Delta Airlines cancela voos pelo 4º dia consecutivo, após apagão cibernético

Nesta segunda, a empresa cancelou 11% dos voos previstos e adiou outros pelo quarto dia consecutivo; no total, cerca de 4 mil voos foram cancelados pela Delta Airlines desde a última sexta-feira (19)

Reprodução X @degenerate astronomer Uma declaração do CEO da Delta, Ed Bastion, observou que a interrupção tecnológica ocorreu no fim de semana de viagens mais movimentado do verão (no hemisfério norte)



A Delta Airlines ainda tenta superar as interrupções provocadas pelo erro na atualização do software da CrowdStrike. Nesta segunda-feira, 22, a empresa cancelou 11% dos voos previstos e adiou outros pelo quarto dia consecutivo. No total, cerca de 4 mil voos foram cancelados pela Delta Airlines desde a última sexta-feira (19). De acordo com a FlightAware, 11%, ou 421, dos voos da Delta foram cancelados e outros 67 estão atrasados nesta segunda-feira Isso se soma aos 3.768 voos que foram cancelados nos três dias anteriores. As rivais da Delta não estão enfrentando as mesmas dificuldades – de acordo com a FlightAware, 30 voos da American Airlines foram cancelados nesta segunda e outros 54 estão atrasados; e apenas seis voos da United foram cancelados e 28 estão atrasados.

Uma declaração do CEO da Delta, Ed Bastion, observou que a interrupção tecnológica ocorreu no fim de semana de viagens mais movimentado do verão. “A Delta tem um número significativo de aplicativos que usam Microsoft Windows e, em particular, uma de nossas ferramentas relacionadas ao rastreamento da tripulação foi afetada e agora é incapaz de processar efetivamente o número de alterações desencadeadas pelo desligamento do sistema. Nossas equipes têm trabalhado sem parar para recuperar e restaurar a funcionalidade total”, disse ele. Diante das notícias sobre os cancelamentos, os papéis da Delta Airlines caíam 0,76% no pré-mercado em Nova York, por volta das 8h40 (de Brasília). As rivais American Airlines (-1,32%) e United Airlines (-0,69%) também operavam no vermelho.