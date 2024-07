Nos EUA, quatro mulheres despontam nas redes como nomes para suceder Biden

Nomes de Kamala, Michelle, Hillary e da governadora democrata do Michigan, Gretchen Whitmer dominaram as redes minutos após o anúncio de Biden

Montagem fotos de @instagram oficial Kamala Harris, vice de Biden, a ex-primeira dama Michelle Obama, Hillary Clinton, também ex-primeira dama e candidata democrata em 2016, e a governadora democrata do Michigan, Gretchen Whitmer



Menos de uma hora depois que o atual presidente dos EUA, o democrata Joe Biden, anunciou a desistência da corrida eleitoral norte-americana, os nomes de quatro mulheres figuram na lista dos assuntos mais comentados nas redes sociais, todas apontadas para concorrer com o republicano Donald Trump: Kamala Harris, vice de Biden, a ex-primeira dama Michelle Obama, Hillary Clinton, também ex-primeira dama e candidata democrata em 2016, e a governadora democrata do Michigan, Gretchen Whitmer.

Biden já anunciou seu apoio a Kamala, mas entre memes e análises sérias na rede X, antigo Twitter, há diversos eleitores apontando Michelle, Hillary e até Gretchen como opções mais fortes, capazes de fazer frente a Trump. O filho dele, Donald Trump Jr, classificou a atual vice-presidente como “mais liberal e menos competente que Joe Biden”. As duas ex-primeiras-damas ainda não se manifestaram sobre a desistência de Biden, mas não há apenas manifestações sérias, sobretudo em relação a Hillary. Muitos lembram sobre como ela foi derrotada por Trump em 2016 e alguns comentam “God Save America”, diante da defesa do nome dela por alguns democratas. O caso de Michelle é um pouco diferente. No fundo, muitos democratas acreditam que a ela teria condições de derrotar Trump e poderia angariar apoio de muitos americanos, animando-os para ir até as urnas, o que é essencial em um país onde o voto não é obrigatório. A governadora do Michigan já disse, após a desistência de Biden, que fará de tudo para manter a liderança democrata na Casa Branca e impedir Trump de voltar ao comando do país. “Meu trabalho nesta eleição continuará o mesmo: fazer tudo o que puder para eleger democratas e impedir Donald Trump, um criminoso condenado, cuja agenda de aumentar os custos das famílias, proibir o aborto em todo o país e abusar do poder da Casa Branca para acertar as suas próprias contas é completamente errada para Michigan”, disse a democrata. Seja como for, o fato é que o futuro do partido democrata parece mesmo estar na mão de uma ou mais mulheres.

Publicado por Heverton Nascimento

*Com informações de Estadão Conteúdo