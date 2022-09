Putin está disposto a acabar com a guerra, diz presidente da Turquia

Erdogan ressaltou que o líder russo está ‘disposto’ a acabar com o conflito no leste europeu e previu um ‘passo significativo’ nos próximos dias

Sergei Chirikov/EFE Recep Tayyip Erdogan é o atual presidente da Turquia



O presidente da Turquia, Recep Erdogan, afirmou nesta terça-feira, 20, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, passou a se mostrar suscetível a um cessar fogo no conflito com a Ucrânia. Mesmo sem mencionar qual seria o possível avanço, o mandatário disse que um “passo significativo” será dado nos próximos dias. “Essa foi a minha impressão, porque a maneira como as coisas estão indo agora é bastante problemática. [Putin] está disposto a acabar com isso [a guerra] o mais rápido possível”, disse à rede televisiva PBS. Erdogan também informou que cerca de 200 reféns “serão trocados mediante acordo entre as partes” e ressaltou que a Turquia exerce um poder de devolver a península “aos seus legítimos proprietários”, mas que não houveram progressos significativos neste objetivo. O presidente já tentou mediar o andamento da guerra em outras situações, quando manteve-se com a postura neutra. Integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Turquia também ajudou a Organização das Nações Unidas (ONU) a retomar as exportações de grãos da Ucrânia no fim do primeiro semestre deste ano.