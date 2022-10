Nova moeda dos EUA traz rosto de mulher de origem asiática pela 1ª vez

Anna May Wong foi a primeira atriz asiático-americana a protagonizar um programa de TV do país ao estrelar a série ‘The Gallery of Madame Liu-Tsong’

Casa da Moeda dos EUA/Divulgação Atriz de Hollywood Anna May estampa moedas de 25 centavos de dólar.



Pela primeira vez os Estados Unidos vão trazer o rosto de uma mulher asiática estampado na moeda de dólar. A atriz de Hollywood Anna May Wong vai ser a nova cara das moedas de 25 centavos dólar. A informação foi anunciada pela Casa da Moeda dos Estados Unidos e vai começar a ser produzida na próxima segunda-feira, 24. Serão mais de 300 milhões de moedas com seu rosto. A peça será confeccionada de liga metálica de cobre e níquel, terá 5,7 gramas e 2,4 centímetros de diâmetro. Essa mudança faz parte do projeto American Women Quaters, que começou em janeiro e cujo objetivo é colocar mulheres importantes nas moedas do país. A primeira mulheres a ser estampada foi a ativista Maya Angelou. Anna May Wong, ou Liu Tsong, nasceu em 1905 e sempre foi amante do cinema. Quando criança, ela matava aula para poder ir assistir filmes que eram gravados nas suas do bairro em que morava. Seu primeiro papel como atriz foi aos 14 anos no filme mudo “The Red Lantern” em 1919. Porém, sua estreia como protagonista só veio aos 17 anos no filme “The Toll of the Sea”. Wong mudou-se para Europa no final do século 20 e estrelou produções inglesas, alemãs e francesas. Ao todo foram mais de 60 filmes. Ela foi a primeira asiático-americana a protagonizar um programa de TV do país ao estrelar a série “The Gallery of Madame Liu-Tsong”. Em 1960 ela ganhou espaço da calçada da fama em Hollywood e um ano depois faleceu de ataque cardíaco aos 56 anos.