Nova primeira-ministra interina do Nepal promete acabar com a corrupção

A nova primeira-ministra interina do Nepal prometeu, neste domingo (14), ouvir as demandas dos manifestantes para acabar com a corrupção, após protestos que deixaram mais de 70 mortos. No início da semana, o país himalaio de 30 milhões de habitantes foi palco de violentos protestos antigovernamentais, que terminaram com o Parlamento em chamas e a renúncia do primeiro-ministro.

“Devemos agir de acordo com o pensamento da ‘Geração Z‘”, o nome pelo qual é conhecido o movimento de protesto, formado principalmente por jovens, disse a premiê Sushila Karki.

“O que este grupo exige é o fim da corrupção, o bom governo e a igualdade econômica”, acrescentou Karki, que assumiu o cargo de forma interina na sexta-feira (12), após a queda do então primeiro-ministro, KP Sharma Oli.

Mais de 20% dos jovens nepaleses com idades entre 15 e 24 anos estão desempregados, segundo dados do Banco Mundial, enquanto o PIB anual por habitante gira em torno de 1.450 dólares (R$ 7.800, na cotação atual).

