Ucrânia diz ter atingido com drones uma das maiores refinarias da Rússia

A declaração acrescenta que explosões e incêndios foram registrados e os resultados do ataque estão sendo esclarecidos

  • Por Jovem Pan
  • 14/09/2025 09h08
Ludovic MARIN and Grigory SYSOYEV / various sources / AFP COMBO-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-1YEAR Kirishi é uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia e produz cerca de 80 tipos de derivados

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relatou neste domingo (14) o ataque realizado com drones na noite passada a uma das maiores refinarias da Rússia, localizada na região de Leningrado, no noroeste do país. “Na madrugada de 14 de setembro de 2025, unidades das Forças de Sistemas Não Tripulados e Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia, em cooperação com outros componentes das Forças de Defesa da Ucrânia, lançaram um ataque à refinaria de petróleo Kirishi na região de Leningrado”, escreveu o Estado-Maior em redes sociais. A declaração acrescenta que explosões e incêndios foram registrados e os resultados do ataque estão sendo esclarecidos.

De acordo com o Estado-Maior, Kirishi é uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia e produz cerca de 80 tipos de derivados, incluindo gasolina automotiva, diesel e combustível de aviação, além de ser usada para suprir as necessidades das Forças Armadas russas.

As Forças de Operações Especiais especificaram em uma mensagem no Telegram que essa é uma das principais refinarias da Rússia em termos de volume de processamento de petróleo, totalizando cerca de 20 milhões de toneladas por ano.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório 

